El PRO y la UCR respaldaron al Gobierno de Milei en la previa al debate de la Ley Bases – NCN

Previo a que el Congreso de la Nación comience con el debate de la Ley Ómnibus, los presidentes de los bloques de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, respaldaron al Gobierno de Javier Milei.

El ex ministro de Seguridad bonaerense señaló que “creo que la ley se tiene que aprobar, es necesario por el cambio que votó la Argentina y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Se necesita de una ley que fije bases. Hay que darles herramientas rápido. Los cambios profundos hay que hacerlos ahora, para esto no existe el gradualismo”.

Ritondo explicó su posición al respecto destacando el resultado electoral que catapultó al líder de La Libertad Avanza a la Presidencia. “La gente acaba de decir que quería estos cambios. Milei dijo que iba a hacer un ajuste brutal y la gente votó”, añadió.

En tanto, a pesar de los constantes agravios del jefe de Estado hacia la UCR, De Loredo apoyó: “Nos traen un paquete de leyes inédito, le estamos dando un tratamiento exprés como nunca antes se le dio. El radicalismo es el bloque que primero hizo un semáforo y nos hacían bromas. No sé por qué se nos criticó un montón, se nos agredió un montón, pero me parece que un sector de la sociedad nos puso en un lugar raro de exigirnos cosas cuando fuimos muy claros en nuestra postura. Somos un partido que hace un culto de la racionalidad, la sensatez, del equilibrio, de la institucionalidad, de los consensos. No nos acompaña el clima de época, no estamos de moda. Hay muchos extremos y paradojalmente este partido puede ser el que le vaya a dar a este gobierno, que tanto nos maltrató, las herramientas que necesita porque nosotros no tomamos nuestras posturas en función a opiniones o agravios”.

Según el cordobés, lo puntual del debate es “si hay un anexo con las 43 empresas sujetas a privatización o si puede haber un punto en donde uno diga que hay unas empresas que se sacan del anexo. Se aperturizó YPF, Arsat, nucleoeléctrica y el Banco Nación. Es una clara expresión de un modelo que fracasó. Es una mala administración”.

De Loredo remarcó que “el Gobierno va a tener una de las reformas más voluminosas, en tan poco tiempo. No las tuvo ni Menem, ni De la Rúa, ni Macri, ni Néstor, ni Cristina, ni Alfonsín, y las tiene con una minoría inédita en el parlamento gracias a la actitud cooperativa de bloques como el nuestro que entendemos, por sentido democrático, que le tenemos que dar las herramientas a un gobierno que recién asume pese a que nos ha destratado y agraviado de principio a fin”.

“Queremos ayudar al gobierno. Hemos dado alternativas, hemos puesto repararos argumentados a los temas, y le queremos dar la ley. Le vamos a dar la ley. Queremos que el gobierno tenga la ley. El Gobierno no termina de entender la política, y lo subestima, prioriza el relato y la narrativa. Es un relato usado desde una lógica populista”, completó.