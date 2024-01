Gobernadores al ataque, la batalla del Impuesto País y el regalo de Massa a Milei

Llaryora tiene el peso de su provincia y del compromiso con Juan Schiaretti –para lo que sirva y dure esa relación–. En el zoom de los gobernadores , Miguel Pichetto arengó a los mandatarios a que vayan a Buenos Aires a reclamar. No basta con los diputados. “- Esto viene en serio –clamó–; es unitarios y federales. Hay que alcanzar un consenso de Nación y provincias para los 4 años que vienen. Si sigue esta confrontación, esto no termina bien de ninguna manera”.

Emilio Monzó aportó una interpretación de los gestos del gobierno. No le interesan los proyectos. “- Acá vino Santi Caputo dos veces, Una a pedir que se sesionase un sábado y otra vez a que se sesionase durante el paro de la CGT. No saben lo que es sesionar con el Congreso sitiados por las barras. No tienen idea de cómo es esto. Sólo les interesa cómo impacta en las redes. No quieren intermediación con nadie, quieren relación directa con el público. Y no lo inventaron ellos, viene de Silicon Valley –remató–. No hay que atribuirse ni buena ni mala fe. Están en otra cosa”.