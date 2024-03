Espert defendió el aumento del 30% a legisladores: «Tampoco cobramos 2 millones de dólares»

Tras la polémica desatada luego de que los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Martín Menem y Victorial Villarruel, otorgaran un 30% de aumento a los 329 legisladores nacionales, el diputado José Luis Espert justificó el incremento de sueldo e incluso indicó que este se encuentra por debajo de la inflación.

«Nos aumentaron la dieta un 30% en el primer bimestre con una inflación del 45%», indicó el legislador de Avanza Libertad en diálogo con Radio Continental y aclaró: «Hay una pérdida real del 10%, está bien. Estamos 10 puntos abajo de la inflación«.

«En la Cámara se están haciendo ajustes muy fuertes para mejorarnos un poco la dieta«, añadió al respecto el diputado, quien entendió que «mucha gente está enfadada» como consecuencia del incremento salarial.

Espert amplió: «El Estado está haciendo un ajuste equivalente a 50 veces el aumento del gasto público que va a significar nuestra dieta. Tampoco es que cobramos 2 millones de dólares por mes«.

En este contexto, el diputado de Avanza Libertad detalló: «El sueldo nuestro está en dos millones cien mil. Hay legisladores que están encima nuestro, un miembro de la Corte Suprema de Justicia está cerca de doce millones, un directorio del Banco Nación está en siete u ocho millones».

«Si hubiera que aplicar una regla los funcionarios de la política deberían cobrar el sueldo de un diputado. Esta es la Argentina del mundo del revés, hemos normalizado la anormalidad», reprochó.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto también defendió el aumento del 30% de las dietas de los legisladores y tuvo un tenso cruce con el periodista Jonatan Viale en plena entrevista al respecto.

«¿Querés que seamos Uganda?«, preguntó Pichetto ante el cuestionamiento de Viale, quien insistió en su programa televisivo sobre la necesidad de elevar el monto de las jubilaciones.

«¿Está bien que se aumenten 30% y los jubilados no?», consultó el comunicador. «¿Qué querés, que la Argentina sea Uganda?», retrucó el legislador.

«¿Para vos está bien ese sueldo?», insistió Viale. «¿Vos creés que el Congreso es muy malo? El Congreso ha dado muestras de alto respeto por la figura del Presidente. No hubo un grito, una agresión. Lo hemos escuchado incluso hasta los agravios», respondió Pichetto.

Con notables signos de molestia, el diputado expresó: «Acabamos de presentar una iniciativa para ajustar (por inflación) las jubilaciones. 1.500.000 ganaba un diputado. ¿De veras? ¿En serio querés hablar de este tema? Pero por favor».

«Sí. A la gente le hace ruido, Miguel, ¿cómo que no? ¿No te das cuenta? Sos inteligente”, continuó el periodista en TN.

Ante el planteo, apuntó: «Me niego a hablar de este tema. Te mandó el diputado (José Luis) Espert lo que cobra. Son 2.200.000 pesos. Es razonable en términos de una responsabilidad pública institucional. ¿Sabés qué sería bueno en la Argentina y que te preocuparas mucho? Ver cuanto gana un gerente de la AFIP, del Banco Nación, cuánto gana un juez de primera instancia, un camarista«.

«¿Cuanto ganan?», insistió Viale. «No voy a hablar porque yo no soy botón. No me gusta, no me gusta esto. Vos me traes acá y hay un montón de temas que son importantes en el país. Y te indignás y, bueno, tenés derecho a indignarte», contestó el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019.

Tras la consulta del comunicador, concluyó: «Creo que a la gente no le jode porque ¿sabés qué es lo que pasa? Había un notorio atraso en el ámbito del Poder Legislativo. El personal del Poder Legislativo estaba profundamente atrasado y había una actualización pendiente. El diputado va en línea con lo que se le aumenta al personal«.

