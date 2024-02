«La traición se paga cara” (video) – NCN

Tras la dura derrota parlamentaria el Gobierno no dudó en amenazar a los Gobernadores: “la traición se paga cara”.

En redes sociales desde la Libertad Avanza dejaron un duro mensaje a los representantes de las provincias: «La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión», posteó la cuenta oficial de La Libertad Avanza luego de que se levantara la sesión.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente Javier Milei también se amedentró a los gobernadores: «El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos», dice el escrito.

Y apuntó: «Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina».

«Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come», señaló y cerró: «La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno».

Por su parte, el diputado libertario Oscar Zago habló en conferencia de prensa luego de que se levantara la sesión y dio detalles sobre lo que sucedió en el cuarto intermedio.

«Vuelve a comisión porque hubo diputados que se habían comprometido a acompañarnos a través de los gobernadores, y los gobernadores no cumplieron con su palabra», expresó. En ese sentido, aseguró que no fue un «fracaso» ni una «traición».

Indicó que a partir de este miércoles vuelven a negociar en comisiones los puntos en los que se trabó el megaproyecto.

«Hubo diálogo hasta esta mañana. El que dice que no hubo diálogo miente», lanzó y cerró: «Discutiremos los puntos que les interese. Lo que quiere cumplir no lo terminan cumpliendo. No es una derrota, es una vuelta atrás».