Narcisismo y retrotopía en la política exterior

Sin embargo, para Bauman aquello conduce a la “rehabilitación del modelo tribal de comunidad, la vuelta al concepto de un yo primordial/inmaculado, predeterminado por factores no culturales e inmunes a la cultura, y el abandono total de la perspectiva todavía prevalente (tanto en ciencias sociales como en la opinión popular) sobre las características esenciales, presumiblemente innegociables y sine qua non, del «orden civilizado».” Un componente vital de esa condición retrotópica es la profundización de la desigualdad.

En un trabajo de 2023 (Looking like a Winner: Leader Narcissism and War Duration), John Harden subraya la existencia de líderes con un “narcisismo grandilocuente” que se caracteriza por una baja empatía y una desorbitada auto-imagen. Para analizar esas personalidades recurre a un término: NARC (Narcissitic Admiration and Rivalry Concept) que apunta a la admiración que esperan recibir con sus actos y el antagonismo que instigan para proteger su imagen. Con ese telón de fondo, Harden muestra cómo líderes narcisistas estadounidenses han prolongado las guerras para no parecer derrotados.