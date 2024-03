«Me tiré al suelo y me hice el muerto»

Este viernes, Rusia sufrió el peor ataque terrorista de las últimas décadas después de que terroristas islamistas irrumpieran en una sala de conciertos de la región de Moscú, provocando al menos 133 muertos y cientos de heridos. Ahora, los supervivientes de la masacre relatan el escenario de pesadilla que vivieron.

El diario londinense The Guardian recoge el testimonio de una joven herida al medio estatal ruso RT: «Nos vieron. Uno de ellos volvió corriendo y empezó a disparar contra la gente. Caí al suelo y fingí estar muerta. Estaba sangrando», dijo la joven.

Esta víctima explicó que los terroristas disparaban contra las personas que estaban en el suelo: «La chica que yacía a mi lado fue asesinada». Tras el intenso tiroteo, los terroristas prendieron fuego al edificio.

«Entonces estallaron las llamas. Cerraron la puerta de entrada, pero probablemente no pudieron cerrar la cerradura», dijo la herida, que no dio su nombre. «Estaba acostada debajo de la puerta, respirando aire. Después de un tiempo salí gateando, pasaron tres minutos, tal vez cuatro. Miré a mi alrededor y me arrastré hasta la salida. Me di cuenta de que no había nadie y salí«, añadió.

Hay más testimonios. «En algún momento escuchamos un gran estallido proveniente del exterior de la sala, pensamos que era parte del concierto», dijo a The Guardian Arina, una psicóloga clínica de 27 años de Moscú.

«Pero en algún momento comprendimos que algo andaba muy mal y nos dimos cuenta de que había tiroteos», agregó la joven, que vio a un hombre vestido de camuflaje entrar a la sala de conciertos con un rifle automático. «Todos nos tiramos al suelo. Miré a mi lado y vi muchos heridos cubiertos de sangre«, señaló.

Esta joven describió haber visto a una mujer tratando de hablar con el hombre antes de que le dispararan a quemarropa. Arina dijo que finalmente logró escapar de la sala de conciertos y luego bajó corriendo por una escalera mecánica.

«En el camino hacia abajo vi sangre en el suelo por todas partes y muchos cadáveres. Algunas personas intentaron cargar a los que estaban inconscientes», dijo.

Alexander, un testigo en la sala de conciertos, dijo a los medios estatales rusos. «No dijeron nada. Simplemente empezaron a disparar contra la gente que tenían delante«, explicó.

A pesar de lo crítico de la situación, mucha gente sacó sus teléfonos móviles captaron imágenes de los terroristas disparando contra la multitud, así como las reacciones de pánico de otros que huían hacia las salidas.

Los trabajadores de emergencia que registraron el edificio han estado encontrando cadáveres hasta el sábado por la tarde. Según el canal de Telegram Baza, se encontraron 28 cadáveres en un solo baño, donde la gente se había refugiado del tiroteo. Otros 14 cadáveres fueron descubiertos en una escalera de emergencia.

Un hombre describió cómo él y otros se refugiaron en un baño que comenzó a llenarse de humo. Para escapar a un lugar seguro, rompieron las paredes de placas de yeso y descendieron a lo largo de las tuberías hasta los niveles inferiores del edificio, y luego rompieron una ventana para escapar a la calle.

Desde fuera, quienes escaparon aún podían ver a las personas atrapadas en los pisos superiores del edificio, golpeando las ventanas con los puños o gritando desde el techo mientras las llamas y el humo que salían del Ayuntamiento de Crocus crecían.

Otro testimonio es el de Yulia Kharitonova y su novio, que llegaron tarde al concierto. Poco después de las ocho de la tarde, cuando entraron corriendo al salón, los hombres armados abrieron fuego.

«Resulta que estaban justo detrás de nosotros», dijo al canal de Telegram Astra. «Entramos… y allí no había mucha gente, los atacantes dispararon y corrieron hacia donde había más gente. A mí me dispararon en el hombro, a mi novio le dieron en los brazos y las piernas. Una mujer con una bala en la sien cayó justo a mi lado», continuó.

«Una mujer alegre vendía tickets en la entrada, y cuando huimos ella estaba tirada con estos tickets y con un tiro en la cabeza. Todavía tengo esta imagen frente a mis ojos», explica la superviviente.