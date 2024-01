Unicef señala el nacimiento de bebés en condiciones ‘inconcebibles’ en Gaza

Unicef denunció este viernes que miles de bebés nacen en condiciones «inconcebibles» en Gaza desde que estalló la guerra hace más de tres meses y que unos 135.000 menores de dos años están en «riesgo de desnutrición grave», mientras Israel continuó su ofensiva contra el movimiento islamista Hamas en el enclave palestino, donde hasta ahora murieron casi 25.000 personas.

«Convertirse en madre debería ser un momento de celebración. En Gaza, es un nuevo niño nacido en el infierno», afirmó la portavoz de la agencia de la ONU para la infancia, Tess Ingram, a los periodistas en Ginebra por videoconferencia desde Omán, tras un reciente visita a la Franja de Gaza.

Según Ingram, casi 20.000 niños nacieron desde el 7 de octubre, cuando estalló el conflicto, lo que «significa que un bebé nace en esta horrible guerra cada 10 minutos».

«Las madres se enfrentan a desafíos inimaginables para acceder a una atención médica, nutrición, protección adecuadas antes, durante y después del parto», afirmó.

También denunció que las mujeres embarazadas, las que amamantan y los niños viven en «condiciones inhumanas, incluso en refugios improvisados, con una nutrición deficiente y agua insalubre».

«Esto pone a unos 135.000 niños menores de dos años en riesgo de desnutrición grave», declaró.

«La humanidad no puede permitir que esta versión distorsionada de la normalidad persista más tiempo. Las madres y los recién nacidos necesitan un alto el fuego humanitario», subrayó.

Foto: AFP.

La ONU ya ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación por la situación humanitaria en Gaza, donde Israel lleva adelante una ofensiva contra Hamas tras los ataques de milicianos de ese grupo islamista del 7 de octubre, cuando asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a unas 240, entre ellas una veintena de argentinos.

Además, Israel mantiene desde el 9 de octubre un «asedio completo» al territorio palestino, impidiendo la entrada de agua, alimentos, medicamentos y combustible, salvo excepciones originadas en negociaciones o tareas de mediación de terceros países.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió sobre la «explosiva» situación sanitaria que se está creando, y reportó que en las últimas horas se detectaron 24 casos de hepatitis A, pero se espera que la cifra aumente, informó la agencia de noticias Europa Press.

“Becoming a mother should be a time for celebration. In Gaza, it’s another child delivered into hell.

Humanity cannot allow this warped version of normal to persist any longer. Mothers and newborns need a humanitarian ceasefire.”

UNICEF Communication Specialist Tess Ingram.…

— UNICEF (@UNICEF) January 19, 2024