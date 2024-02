Zelenski y Scholz firmaron un acuerdo de cooperación en Defensa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el canciller alemán, Olaf Scholz, firmaron este viernes en Berlín un acuerdo de seguridad a largo plazo en medio de la ofensiva rusa en territorio ucraniano, que está a punto de cumplir dos años.

«Hoy, el presidente Zelenski y yo hemos firmado un acuerdo que fija nuestros compromisos en seguridad a largo plazo. Es un paso histórico», expresó Scholz, quien aseguró que Alemania «seguirá apoyando a Ucrania contra la guerra de agresión rusa».

«Gloria a Ucrania», agregó Scholz, en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

Today, @Bundeskanzler Olaf Scholz and I signed an Agreement on security cooperation and long-term support between Ukraine and Germany.

This is an unprecedented document that guarantees German support for Ukraine in the amount of €7 billion for this year. It envisages weapons… pic.twitter.com/qAaHrxdr06

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2024